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Krimi gegen Otmar
Suhr Aarau holt ersten Sieg

Der HSC Suhr Aarau schlägt St. Otmar St. Gallen und holt die ersten Zähler der Saison.
Publiziert: 01.09.2026 um 08:12 Uhr
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Aktualisiert: vor 6 Minuten
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HSC Suhr Aarau holt die ersten Punkte.
Foto: Benjamin Faes/freshfocus

Die wenigen Zuschauer in der Aarauer Schachenhalle erleben einen echten Handball-Krimi: Mit dem letzten Wurf hat Otmars Max Höning die Chance auf den Ausgleich, er scheitert aber aus grosser Distanz. Mit 32:31 geht der Sieg so an Suhr Aarau. Es sind die ersten Zähler der Saison für die Aarauer, welche über weite Strecken der Partie in Führung lagen.

An der Tabellenspitze feiern Meister Kriens-Luzern (31:26 gegen Wacker Thun) sowie die Kadetten Schaffhausen (34:28 gegen GC) jeweils den dritten Sieg im dritten Spiel. Pfadi Winterthur setzt sich 39:21 gegen Stäfa durch. Stäfa steht als einziges Team noch ohne Zähler da. Im fünften Spiel schlägt Bern den RTV Basel mit 30:28. 

vor 18 Minuten

Schlusspfiff

Am Schluss wirds nochmals spannend. Mit 32:31 bleiben die Punkte aber in Aarau. Otmar tritt ohne etwas Zählbares die Heimreise an. 

vor 47 Minuten

Suhr führt komfortabel

25:21 liegen die Gastgeber nach 42 Minuten vorne.

19:58 Uhr

Pause in Aarau

17:15 führt Suhr zur Halbzeit gegen Otmar. 

19:52 Uhr

Otmar kommt nicht näher

Es bleibt spannend in der Schachenhalle. Die Gastgeber liegen nach 25 Minuten 14:12 vorne. 

19:37 Uhr

Suhr führt wieder

Eine Viertelstunde ist gespielt, Aarau führt mit 9:7.

19:33 Uhr

Jetzt drehts

Otmar hält gut dagegen und führt jetzt mit 7:6. 

19:23 Uhr

Das Spiel läuft

Suhr findet besser in die Partie, führt mit 2:1.

17:53 Uhr

Hallo und herzlich willkommen

Suhr Aarau ist mit zwei Niederlagen gegen die Kadetten und Pfadi in die Saison gestartet. Nun kommt mit Otmar ein Gegner in die Schachenhalle, der eher in Reichweite liegen sollte. Aber Vorsicht: Die St. Galler haben beim Startsieg gegen den verstärkten BSV Bern für eine Überraschung gesorgt. Für Spannung ist beim Match of the Week jedenfalls gesorgt. Anwurf ist um 19.15 Uhr. 

Ende des Livetickers
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