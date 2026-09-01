Der HSC Suhr Aarau schlägt St. Otmar St. Gallen und holt die ersten Zähler der Saison.

Die wenigen Zuschauer in der Aarauer Schachenhalle erleben einen echten Handball-Krimi: Mit dem letzten Wurf hat Otmars Max Höning die Chance auf den Ausgleich, er scheitert aber aus grosser Distanz. Mit 32:31 geht der Sieg so an Suhr Aarau. Es sind die ersten Zähler der Saison für die Aarauer, welche über weite Strecken der Partie in Führung lagen.

An der Tabellenspitze feiern Meister Kriens-Luzern (31:26 gegen Wacker Thun) sowie die Kadetten Schaffhausen (34:28 gegen GC) jeweils den dritten Sieg im dritten Spiel. Pfadi Winterthur setzt sich 39:21 gegen Stäfa durch. Stäfa steht als einziges Team noch ohne Zähler da. Im fünften Spiel schlägt Bern den RTV Basel mit 30:28.

Schlusspfiff Am Schluss wirds nochmals spannend. Mit 32:31 bleiben die Punkte aber in Aarau. Otmar tritt ohne etwas Zählbares die Heimreise an. Suhr führt komfortabel 25:21 liegen die Gastgeber nach 42 Minuten vorne. Pause in Aarau 17:15 führt Suhr zur Halbzeit gegen Otmar. Otmar kommt nicht näher Es bleibt spannend in der Schachenhalle. Die Gastgeber liegen nach 25 Minuten 14:12 vorne. Suhr führt wieder Eine Viertelstunde ist gespielt, Aarau führt mit 9:7. Jetzt drehts Otmar hält gut dagegen und führt jetzt mit 7:6. Das Spiel läuft Suhr findet besser in die Partie, führt mit 2:1. Hallo und herzlich willkommen Suhr Aarau ist mit zwei Niederlagen gegen die Kadetten und Pfadi in die Saison gestartet. Nun kommt mit Otmar ein Gegner in die Schachenhalle, der eher in Reichweite liegen sollte. Aber Vorsicht: Die St. Galler haben beim Startsieg gegen den verstärkten BSV Bern für eine Überraschung gesorgt. Für Spannung ist beim Match of the Week jedenfalls gesorgt. Anwurf ist um 19.15 Uhr. Ende des Livetickers