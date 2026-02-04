DE
FR
Abonnieren

Kriens-Luzern – St. Gallen 30:31
Ostschweizer bringen knappe Führung über die Zeit

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HC Kriens-Luzern – TSV St. Otmar St. Gallen (30:31).
Publiziert: 04.02.2026 um vor 33 Minuten
Kommentieren
Handball-Highlights der QHL vom 4. Januar
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen