Kriens-Luzern jubelt über historischen Sieg

In der EHF Champions League behält Kriens-Luzern gegen Kolstad aus Norwegen mit 34:32 die Oberhand.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Im Fall des HC Kriens-Luzern sind aller guten Dinge drei. Der amtierende Schweizer Meister krallt sich im dritten Champions-League-Spiel der Klubhistorie erstmals einen Sieg.

Zu Hause vor 3838 Fans bezwingen die Innerschweizer den norwegischen Meister Kolstad im Duell der beiden bis anhin punktelosen Teams in der Gruppe F nach einer 19:16-Pausenführung mit 34:32. Erfolgreichster Werfer ist dabei Jerome Müller mit zehn Treffern.

In einer Woche stehen sich die beiden Mannschaften im norwegischen Saupstad erneut gegenüber. Auch dann ist für den HCKL ein Sieg Pflicht, damit der Traum vom Einzug in die nächste Runde realistisch bleibt.