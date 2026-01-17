DE
Kommt aus der NLB
24-Jähriger wird Trainer bei Wacker Thun

Neuer Trainer für Wacker Thun. Wie der Handball-Klub mitteilt, verpflichtet er auf kommende Saison Oscar Carreño. Der aktuelle Coach bleibt dem Team aber erhalten.
Publiziert: 10:48 Uhr
Oscar Carreño übernimmt den Trainerposten bei Wacker Thun.
Foto: zVg
Der Handball-NLA-Klub Wacker Thun verpflichtet ab Juli den Spanier Oscar Carreño als Cheftrainer. Remo Badertscher, der Trainer in dieser Saison, bleibt Wacker als Assistent erhalten.

Oscar Carreño ist erst 24-jährig. Damit bleibt Wacker Thun auch auf der Trainerbank seiner Strategie treu – nämlich auf junge Talente zu setzen. Carreño erlangte vor zwei Jahren die höchste europäische Trainerlizenz. Seit 2024 trainiert er GC Amicitia Zürich in der NLB. Er wird von Zürich nach Thun umziehen und unterschrieb bei Wacker einen Dreijahresvertrag.

