Nati-Goalie Portner sucht sich neue Herausforderung

Nikola Portner verlässt den SC Magdeburg zum Ende der Saison. Dies teilt der Verein auf seiner Website mit. Demnach erfolgt der Abgang des Schweizer Nati-Goalies «auf eigenen Wunsch».

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Schweizer Handball-Keeper Nikola Portner sucht sich eine neue Herausforderung. Die Jahre in Magdeburg seien für ihn und seine Familie sehr prägend gewesen, wird der 32-Jährige in der Mitteilung zitiert. «Dennoch ist nun leider der Zeitpunkt gekommen, Abschied zu nehmen – ein Entscheid, der mir alles andere als leichtgefallen ist.»

Portner stiess 2022 vom französischen Klub Chambéry Savoie zu den Magdeburgern, mit denen er seither unter anderem Meister und Champions-League-Sieger wurde. Sein Vertrag beim aktuellen Tabellenführer der Bundesliga hätte noch bis 2027 Gültigkeit gehabt. Wohin es ihn zieht, ist nicht bekannt.

In den Schlagzeilen stand Portner in den vergangenen Jahren nicht nur wegen seiner sportlichen Erfolge. Ein Verstoss gegen die Anti-Doping-Bestimmungen zog ein langwieriges Verfahren nach sich, an dessen Ende sich die Parteien im August 2025 auf eine rückwirkende Sperre für 21 Monate einigten. Seit Dezember ist Portner wieder spielberechtigt.