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Berner werden von Kadetten-Angriffswelle überrollt
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Schaffhausen – Bern 38:29:Berner werden von Kadetten-Angriffswelle überrollt

Klarer Sieg gegen den BSV Bern
Kadetten gehen im Playoff-Halbfinal in Führung

Die Kadetten Schaffhausen gehen in der Playoff-Halbfinal-Serie gegen den BSV Bern in Führung. Spiel 1 gewinnen die Munotstädter mit 38:29.
Publiziert: 21:48 Uhr
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Die Kadetten Schaffhausen gehen im Playoff-Halbfinal in Führung (Archivbild).
Foto: Benjamin Faes / freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kadetten Schaffhausen siegen 38:29 gegen BSV Bern im Halbfinal-Playoff
  • Odinn Rikhardsson erzielt acht Tore bei zehn Würfen aufs Tor
  • Kadetten-Torhüter Moreno Car mit 34 Prozent, Leon Bergmann mit 39 Prozent Abwehrquote
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Die Kadetten Schaffhausen gewinnen am Samstagabend gegen den BSV Bern Spiel 1 der Playoff-Halbfinal-Serie mit 38:29.

Mann des Spiels ist Odinn Rikhardsson, der acht seiner zehn Würfe im Tor der Berner unterbringt. Zudem überzeugen beide Schaffhauser Torhüter Moreno Car (34 Prozent) und Leon Bergmann (39 Prozent) mit einer starken Abwehrquote.

Weiter gehts für die beiden Teams am Mittwoch (18 Uhr), wenn der heutige Sieger im zweiten Spiel des Halbfinal-Playoffs in Bern gastiert. Das Team, das den Finaleinzug schafft, trifft auf den Sieger der Halbfinal-Playoff-Serie zwischen dem HC Kriens-Luzern und der Pfadi Winterthur. Dieses Duell wird am Sonntag erstmals stattfinden (17 Uhr).

GC-Handballerinnen eilen davon

Bei den Frauen setzt sich der klare Leader GC Amicitia Zürich gegen Yellow Winterthur mit 31:29 durch.

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