Die Kadetten Schaffhausen gehen in der Playoff-Halbfinal-Serie gegen den BSV Bern in Führung. Spiel 1 gewinnen die Munotstädter mit 38:29.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kadetten Schaffhausen siegen 38:29 gegen BSV Bern im Halbfinal-Playoff

Odinn Rikhardsson erzielt acht Tore bei zehn Würfen aufs Tor

Kadetten-Torhüter Moreno Car mit 34 Prozent, Leon Bergmann mit 39 Prozent Abwehrquote War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Die Kadetten Schaffhausen gewinnen am Samstagabend gegen den BSV Bern Spiel 1 der Playoff-Halbfinal-Serie mit 38:29.

Mann des Spiels ist Odinn Rikhardsson, der acht seiner zehn Würfe im Tor der Berner unterbringt. Zudem überzeugen beide Schaffhauser Torhüter Moreno Car (34 Prozent) und Leon Bergmann (39 Prozent) mit einer starken Abwehrquote.

Weiter gehts für die beiden Teams am Mittwoch (18 Uhr), wenn der heutige Sieger im zweiten Spiel des Halbfinal-Playoffs in Bern gastiert. Das Team, das den Finaleinzug schafft, trifft auf den Sieger der Halbfinal-Playoff-Serie zwischen dem HC Kriens-Luzern und der Pfadi Winterthur. Dieses Duell wird am Sonntag erstmals stattfinden (17 Uhr).

GC-Handballerinnen eilen davon

Bei den Frauen setzt sich der klare Leader GC Amicitia Zürich gegen Yellow Winterthur mit 31:29 durch.

Die Verfolgerinnen des LC Brühl müssen dagegen eine empfindliche Niederlage einstecken. Auswärts bei den Spono Eagles verlieren die St. Gallerinnen 23:28.

2:24 Spono Eagles – Brühl 28:23: Eagles-Golie gelingt Monsterparade – Dämpfer für Gäste

Eine klare Sache ist dagegen die Angelegenheit zwischen dem LK Zug und dem HV Herzogenbuchsee – 40:27 gewinnen die Zentralschweizerinnen.

2:28 Zug – Herzogenbuchsee 40:27: Heim-Machtdemonstration der Zugerinnen