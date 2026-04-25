Darum gehts
- Kadetten Schaffhausen siegen 38:29 gegen BSV Bern im Halbfinal-Playoff
- Odinn Rikhardsson erzielt acht Tore bei zehn Würfen aufs Tor
- Kadetten-Torhüter Moreno Car mit 34 Prozent, Leon Bergmann mit 39 Prozent Abwehrquote
Die Kadetten Schaffhausen gewinnen am Samstagabend gegen den BSV Bern Spiel 1 der Playoff-Halbfinal-Serie mit 38:29.
Mann des Spiels ist Odinn Rikhardsson, der acht seiner zehn Würfe im Tor der Berner unterbringt. Zudem überzeugen beide Schaffhauser Torhüter Moreno Car (34 Prozent) und Leon Bergmann (39 Prozent) mit einer starken Abwehrquote.
Weiter gehts für die beiden Teams am Mittwoch (18 Uhr), wenn der heutige Sieger im zweiten Spiel des Halbfinal-Playoffs in Bern gastiert. Das Team, das den Finaleinzug schafft, trifft auf den Sieger der Halbfinal-Playoff-Serie zwischen dem HC Kriens-Luzern und der Pfadi Winterthur. Dieses Duell wird am Sonntag erstmals stattfinden (17 Uhr).
GC-Handballerinnen eilen davon
Bei den Frauen setzt sich der klare Leader GC Amicitia Zürich gegen Yellow Winterthur mit 31:29 durch.
Die Verfolgerinnen des LC Brühl müssen dagegen eine empfindliche Niederlage einstecken. Auswärts bei den Spono Eagles verlieren die St. Gallerinnen 23:28.
Eine klare Sache ist dagegen die Angelegenheit zwischen dem LK Zug und dem HV Herzogenbuchsee – 40:27 gewinnen die Zentralschweizerinnen.
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