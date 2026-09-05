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Kantersieg in Stäfa
Kriens-Luzern bleibt ungeschlagen

Viertes Spiel, vierter Sieg: Kriens-Luzern hat im Schweizer Handball einen Lauf.
Publiziert: vor 44 Minuten
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Aktualisiert: vor 30 Minuten
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Nikola Bilyk trifft gegen Stäfa sechsmal für Kriens.
Foto: Benjamin Faes / freshfocus

Meister Kriens-Luzern wird seiner Favoritenrolle gerecht und kommt in Stäfa zu einem 42:33-Sieg. Während Stäfa noch keinen Zähler auf dem Konto hat, ist der Meister mit dem neuen Trainer Andy Schmid ohne Verlustpunkt. Am Mittwoch gehts für Kriens-Luzern in der Handball Champions League in Polen gegen Kielce los. 

Zu Siegen kommen am Samstagabend auch Wacker Thun (38:30 gegen GC) und Basel (23:22 gegen Suhr Aarau). 

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