Kriens-Luzern bleibt ungeschlagen

Meister Kriens-Luzern wird seiner Favoritenrolle gerecht und kommt in Stäfa zu einem 42:33-Sieg. Während Stäfa noch keinen Zähler auf dem Konto hat, ist der Meister mit dem neuen Trainer Andy Schmid ohne Verlustpunkt. Am Mittwoch gehts für Kriens-Luzern in der Handball Champions League in Polen gegen Kielce los.

Zu Siegen kommen am Samstagabend auch Wacker Thun (38:30 gegen GC) und Basel (23:22 gegen Suhr Aarau).