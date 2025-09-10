DE
FR
Abonnieren

Kadetten – Suhr Aarau 30:26
Souveräne Schaffhauser schlagen zähe Aarauer

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Kadetten Schaffhausen – Suhr Aarau (30:26).
Publiziert: vor 42 Minuten
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Teilen
Kommentieren
Die Highlights der QHL vom 10. September
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen