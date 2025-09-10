DE
Bern – Pfadi Winterthur 38:32
Starke BSV-Offensive dreht Pausenrückstand in klaren Sieg

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie BSV Bern – Pfadi Winterthur (38:32).
Publiziert: vor 41 Minuten
Die Highlights der QHL vom 10. September
