Kadetten – Pfadi 33:30
Rikhardsson schiesst Winti im Alleingang ab

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Kadetten Schaffhausen – Pfadi Winterthur (33:30).
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
Die Handball-Highlights vom 3. September
