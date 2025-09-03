DE
QHL: Die Highlights der Partie GC Amicitia – BSV Bern 24:28
GC Amicitia – BSV Bern 24:28
Berner entführen den Sieg aus der Saalsporthalle
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie GC Amicitia Zürich – BSV Bern (24:28).
Publiziert: 22:13 Uhr
Die Handball-Highlights vom 3. September
2:28
Präsentiert von
Herzogenbuchsee – Eagles 27:29
Eagles setzen Siegesserie gegen HVH fort
2:25
Präsentiert von
Stäfa – Suhr Aarau 30:33
Rüebliländer mit Comeback-Sieg nach Pausenrückstand
2:13
Präsentiert von
Wacker Thun – Kriens 30:34
Zentralschweizer verteidigen knappe Pausenführung
2:22
Präsentiert von
GC Amicitia – BSV Bern 24:28
Berner entführen den Sieg aus der Saalsporthalle
2:16
Präsentiert von
Kadetten – Pfadi 33:30
Rikhardsson schiesst Winti im Alleingang ab
