Home
Sport
Handball
Handball-Cup: Highlights der Partie Pfadi – Kadetten (26:29)
Highlights des Handball-Cup
Pfadi geht am Ende des Finals die Puste aus
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Pfadi Winterthur – Kadetten Schaffhausen (26:29).
Publiziert: 20:41 Uhr
Handball-Cup Final 2025
2:27
Bronze-Spiel im Handball-Cup
NLB-Team erarbeitet sich frühes Drei-Tore-Polster
2:26
Kadetten – St. Otmar 28:26
Kadetten ziehen dank Leistungssteigerung in Cupfinal ein
2:24
Stans – Pfadi Winterthur 25:34
NLB-Verein bietet nur in den ersten 20 Minuten Paroli
