Highlights des Handball-Cup
Pfadi geht am Ende des Finals die Puste aus

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Pfadi Winterthur – Kadetten Schaffhausen (26:29).
Publiziert: 20:41 Uhr
Handball-Cup Final 2025
