Handball-Cup: Highlights der Partie Stans – St. Gallen 28:30
Bronze-Spiel im Handball-Cup
NLB-Team erarbeitet sich frühes Drei-Tore-Polster
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie BSV Stans – St. Otmar St. Gallen (28:30).
Publiziert: 17:11 Uhr
Handball-Cup Final 2025
2:26
Kadetten – St. Otmar 28:26
Kadetten ziehen dank Leistungssteigerung in Cupfinal ein
2:24
Stans – Pfadi Winterthur 25:34
NLB-Verein bietet nur in den ersten 20 Minuten Paroli
