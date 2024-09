Heim-EM in Gefahr?

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Schweizer Handball-Nationalteam der Frauen muss zumindest in der nächsten Phase der Vorbereitung auf die Heim-EM in Basel ohne Captain Kerstin Kündig auskommen. Die 31-jährige Rückraumspielerin des Bundesligisten Thüringer HC muss sich nach einem Zusammenstoss im Training einer Operation am Knie unterziehen.

Kerstin Kündig hat sich verletzt. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Wie der Schweizer Handballverband mitteilt, fällt Kündig mindestens sechs Wochen aus. Damit wird sie den Zusammenzug des Nationalteams von nächster Woche und jenen im Oktober verpassen. «Ich werde alles dafür geben, an der Heim-EM auf dem Feld zu stehen», gibt sich die Bundesliga-Legionärin kämpferisch. Momentan sei es aber noch zu früh, um zu sagen, wie realistisch dieser Plan sei.

Die EM geht vom 28. November bis 15. Dezember über die Bühne und kommt in Basel, Debrecen, Innsbruck und Wien zur Austragung. Die Schweiz bekommt es als Co-Gastgeberin in der Gruppe D mit dem WM-Dritten Dänemark, dem EM-Dritten 2020 Kroatien und den Färöern zu tun.