Kadetten und GC starten makellos in neue Saison

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Meister aus Schaffhausen wird im Auswärtsspiel gegen Pfadi Winterthur seiner Favoritenrolle gerecht und liegt während der ganzen Partie nie in Rückstand. Zwar können die Winterthurer den 0:4-Fehlstart nochmals korrigieren. Doch nach dem 6:6-Ausgleich in der 14. Minute geraten sie bis zur Pause trotzdem wieder mit vier Toren in Rückstand (11:15). Bis zur 40. Minute erhöhen die Schaffhauser den Vorsprung gar auf 22:13. Beste Werfer beim Gästeteam sind Odinn Rikhardsson mit neun und Luka Maros mit sieben Toren.

Das ebenfalls mit zwei Siegen in die Saison gestartete GC setzt sich vor heimischem Publikum gegen Kreuzlingen durch (28:27). Topskorer ist Martin Popovski mit elf Treffern.

Als einzige Teams noch ohne Punkte stehen RTV Basel (25:26 auswärts gegen St. Otmar St. Gallen) und Wacker Thun (18:24 gegen Suhr Aarau) da.