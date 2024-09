Kriens-Luzern erreicht europäische Gruppenphase

Erlöst die Zentralschweizer: Eigengewächs Gino Steenaerts (19).

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Kriens-Luzern, das Team von Trainer Zeljko Musa, kann sich nach dem 37:31-Heimsieg gege GC Amicitia Zürich eine 34:38-Niederlage leisten.

Obwohl Kriens-Luzern nach der ersten Hälfte in Zürich mit dem Gesamtskore von 55:47 führt, wird es nochmals spannend. GC Amicitia dreht nach der Pause auf und geht 37 Sekunden vor dem Ende 38:33 in Führung, ehe Gino Steenaerts die Zentralschweizer mit seinem siebenten Treffer in dieser Partie erlöst. Gar neunmal ist bei den Gästen Luca Sigrist erfolgreich.

Kriens-Luzern bekommt es in der Gruppenphase ab dem 8. Oktober mit Gudme aus Dänemark, der slowenischen Equipe Velenje sowie dem Sieger von Braga gegen Ademar Leon aus Portugal respektive Spanien zu tun.