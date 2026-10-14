Kriens-Luzern wahrt Hoffnungen auf ein Weiterkommen

Kriens-Luzern hat weiterhin intakte Chancen auf ein Weiterkommen in die Hauptrunde der Handball-Champions-League: Gegen die Norweger von Handball Kolstad gibts auch im zweiten Spiel einen Sieg.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Gegen Handball Kolstad klappts auch auswärts: Die Handballer von Kriens-Luzern setzen sich in der Champions-League-Partie in Norwegen mit 36:28 durch und feiern damit im vierten Vorrundenspiel den zweiten Sieg.

Den Grundstein zum Sieg legt der Schweizer Meister dabei in den Minuten nach der Pause, als aus einem Dreitore-Vorsprung innert etwas mehr als einer Minute ein 20:14-Polster wird. Das Heimteam kommt anschliessend bis zur Schlusssirene nicht mehr heran.

Weil das noch immer makellose Magdeburg sich gleichzeitig gegen Industria Kielce aus Polen mit 30:27 durchsetzt, sind die Krienser Chancen auf ein Weiterkommen in die Hauptrunde nach wie vor intakt. Im Kampf um Rang zwei haben die Schweizer nun gleich viele Punkte wie Kielce – am kommenden Mittwoch steigt das Direktduell.