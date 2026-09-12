Kadetten stolpern in Winterthur

Lange in Rückstand, dann doch noch einen Punkt geholt: Die Kadetten Schaffhausen spielen bei Pfadi Winterthur 29:29.

Christian Müller Redaktor Sport

Pfadi Winterthur und die Kadetten Schaffhausen – es sind zwei der grössten Namen im Schweizer Handball. Und das Topspiel wird seinem Ruf auch am Samstag gerecht: Pfadi hat den Favoriten aus Schaffhausen am Rand einer Niederlage. Gut 30 Sekunden vor Abpfiff gleicht Ariel Pietrasik doch noch zum 29:29 aus. Es ist dies der erste Punktverlust der Saison für Schaffhausen.

Auch die zweite Partie des Abends ist ein Krimi: Suhr Aarau setzt sich 28:27 gegen Wacker Thun durch.