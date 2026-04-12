DE
FR
Abonnieren
Jetzt live im Stream:Das macht heute Schlagzeilen

Handball-Playoffs im Stream
Schlägt Otmar gegen Pfadi zurück?

Die erste Partie der Viertelfinal-Serie gewann Pfadi in Winterthur gegen Otmar mit 29:28. Können die St. Galler vor heimischer Kulisse kontern? Blick zeigt das Match of the Week in Zusammenarbeit mit RED Sport live.
Publiziert: vor 54 Minuten
|
Aktualisiert: vor 49 Minuten
Kommentieren
vor 9 Minuten

Otmar lässt sich nicht abschütteln

Nach einer Viertelstunde stehts 9:7 für Pfadi. 

vor 19 Minuten

Pfadi startet besser

Die Winterthur geben gleich den Ton an, führen mit 4:1 und 6:4.

16:30 Uhr

Hallo und herzlich willkommen

Anpfiff in der Kreuzbleiche ist um 17 Uhr. Ab 16.45 Uhr gibts von unseren Experten alles zum zweiten Spiel der Best-of-five-Serie. 

Ende des Livetickers
Handball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

Mehr Infos unter red.sport.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen