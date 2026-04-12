vor 9 Minuten
Otmar lässt sich nicht abschütteln
Nach einer Viertelstunde stehts 9:7 für Pfadi.
vor 19 Minuten
Pfadi startet besser
Die Winterthur geben gleich den Ton an, führen mit 4:1 und 6:4.
16:30 Uhr
Hallo und herzlich willkommen
Anpfiff in der Kreuzbleiche ist um 17 Uhr. Ab 16.45 Uhr gibts von unseren Experten alles zum zweiten Spiel der Best-of-five-Serie.
Ende des Livetickers
Handball live auf RED+
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