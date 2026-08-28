Bereits am zweiten Spieltag hat die Handball-Liga der Männer ihren ersten Spitzenkampf. Wacker Thun tritt am Samstagabend auswärts bei den Kadetten Schaffhausen an. Die Gastgeber setzen sich dabei mit 42:35 durch.

Bereits zur Pause liegen die Kadetten mit 21:17 vorn. Die Schaffhauser gehen mit zwei Gegenstosstreffern früh in Führung. Die Gäste lassen sich aber nicht abhängen. Den Berner Oberländern gelingt in der zehnten Minute erstmals der Ausgleich. Im Anschluss gestalten die beiden Mannschaften ein ausgeglichenes, temporeiches Spiel.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hat Thun mehr von der Partie. Sie nutzen mehrere Fehler der Kadetten gnadenlos aus und erzielen dabei den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Doch je länger das Spiel dauert, desto besser kommen die Gastgeber in die Gänge. Die Kadetten übernehmen das Spieldiktat wieder und überfahren Thun am Ende mit einem 42:35.

Kadetten-Trainer Wille sagt nach dem Spiel: «Ich möchte den Spielern ein grosses Kompliment aussprechen. Wir hatten nicht viel Vorbereitungsmaterial und Wacker Thun hat gegenüber dem ersten Spiel einiges umgestellt. Wie die Jungs auf diese Umstellung reagiert haben, verdient grössten Respekt.»