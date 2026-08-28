Im ersten Heimspiel der neuen Saison empfangen die Kadetten Schaffhausen in der BBC Arena Wacker Thun. Für beide Teams gab es zum Saisonauftakt deutliche Siege. In Zusammenarbeit mit Red zeigt Blick die Partie am Samstagabend ab 18 Uhr live.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Erster gegen Zweiter: Bereits am zweiten Spieltag hat die Handball-Liga der Männer ihren ersten Spitzenkampf. Leader Wacker Thun tritt am Samstagabend (18 Uhr) auswärts bei den Kadetten Schaffhausen an.

Ihre Spitzenpositionen verdanken die beiden Teams deutlichen Siegen zum Saisonauftakt am Mittwoch. Die Kadetten gewannen ihr Auswärtsspiel bei Suhr Aarau vor allem dank einer starken zweiten Halbzeit mit 28:20. Ein guter Einstand für Jonas Wille (50), der in der Sommerpause den Trainerposten von Hrvoje Horvat (48) übernommen hat.

Dennoch konstatierte der Norweger im Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf: «Wir haben weiter viel Arbeit vor uns, aber das war auch zu erwarten.» Die Aufgabe bei seinem ersten Spiel in der heimischen BBC Arena heisst nun Wacker Thun – ein Team, das mit viel Schwung in die Saison gestartet ist. Mit einem 38:29-Heimsieg gegen den RTV Basel gelang den Berner Oberländern der höchste Sieg aller Teams am ersten Spieltag.

Der Lohn dafür: Die Tabellenführung – zumindest bis zum Spitzenspiel am Samstagabend in Schaffhausen.

In Zusammenarbeit mit RED zeigt Blick den «Match of the Week» zwischen den Kadetten Schaffhausen und Wacker Thun am Samstag ab 18 Uhr hier live im Stream.