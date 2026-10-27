Gelingt Schlusslicht Stäfa gegen Pfadi eine Überraschung?

In zehn Anläufen hat Handball Stäfa in dieser Saison erst einmal gewonnen – und nun kommt das drittplatzierte Pfadi Winterthur an den Zürichsee. Schafft das Tabellenschlusslicht die Überraschung?

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Nach dem Erfolg folgte für Handball Stäfa der harte Aufprall: Eine Woche nach dem vielumjubelten ersten Saisonsieg gegen Wacker Thun mussten die Zürcher in der letzten Runde gegen den BSV Bern eine deutliche 19:35-Niederlage hinnehmen – die bereits neunte im zehnten Spiel der Handball-Meisterschaft.

Stäfa ist damit das abgeschlagene Schlusslicht der Liga. Und leichter wird die Aufgabe vorerst nicht: Am Mittwochabend reist das drittplatzierte Pfadi Winterthur, erster Verfolger des überlegenen Spitzenduos um Kriens-Luzern und den Kadetten Schaffhausen, an den Zürichsee. Die Winterthurer befinden sich in einer beneidenswerten Form, die letzten drei Partien haben sie allesamt gewonnen. Setzt nun ausgerechnet der Kantonsrivale vom Tabellenende diese Serie ein Ende?

In Zusammenarbeit mit RED präsentiert Blick den «Match of the Week» zwischen dem Handball Stäfa und Pfadi Winterthur am Mittwoch um 19.15 Uhr hier live im Stream.