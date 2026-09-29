Zum «Match of the Week» am Samtag empfängt GC Amicitia Pfadi Winterthur zum Kantonsderby in der Saalsporthalle.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Am Samstag kommt es zwischen GC Amicitia und Pfadi Winterthur zum ersten Zürcher Derby dieser Saison. Das «Match of the Week» wird am Samstag um 18 Uhr in der Saalsporthalle in Zürich angepfiffen. Pfadi Winterthur liegt aktuell auf Platz 3 und somit sechs Ränge vor dem Kantonsrivalen GC – die beiden Teams trennt jedoch lediglich ein einziger Punkt.

Die letzten drei Duelle konnten die Winterthurer allesamt für sich entscheiden. Kann Pfadi die Serie fortsetzen und den Anschluss an die Spitze wahren oder reisst die Siegesserie am Wochenende?

Das «Match of the Week» kannst du live auf Blick TV oder RED+ mitverfolgen.