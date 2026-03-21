Handball-Nati mit Test-Remis gegen Kroatien

35:35 gegen Kroatien – die Handball-Nati testet erfolgreich für die WM-Playoffs im Mai.

Nach dem verlorenen ersten Testspiel (26:34) in Kroatien kann sich die Handball-Nati steigern und spielt im zweiten Vergleich mit dem EM-Dritten 35:35.

Manuel Zehnder gelingt kurz vor Schluss der Ausgleich für die Schweiz. «Wir können richtig stolz sein. Auswärts vor voller Halle gegen den EM-Dritten ein Unentschieden zu erspielen, ist nicht selbstverständlich», sagt Nati-Trainer Andy Schmid.

Im nächsten Spiel gehts für Schmid und Co. um mehr: Am 13. Mai gehts im Hallenstadion gegen Italien in den Playoffs ums WM-Ticket.