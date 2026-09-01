Der HSC Suhr Aarau empfängt am Mittwoch um 19.15 Uhr in der Schachenhalle den TSV St. Otmar St. Gallen. Nach zwei Niederlagen hofft das Heimteam auf die ersten Punkte, doch St. Gallen ist ein Angstgegner.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft HSC Suhr Aarau trifft am Mittwoch auf TSV St. Otmar St. Gallen

Suhr Aarau seit 2023 ohne Sieg gegen die Ostschweizer

Blick zeigt die Partie live im Stream

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Am Mittwochabend (19.15 Uhr) empfängt der HSC Suhr Aarau den TSV St. Otmar St. Gallen in der Schachenhalle. Nach einem Fehlstart mit zwei Niederlagen wollen die Aarauer endlich die ersten Punkte der Saison einfahren. Doch der Gegner liegt den Gastgebern gar nicht.

Während der HSC Suhr Aarau noch ohne Punkte im Tabellenkeller feststeckt, erwischten die St. Galler den etwas besseren Saisonstart. Otmar feierte zum Auftakt einen Sieg gegen den BSV Bern Muri, ehe man sich in der zweiten Runde dem HC Kriens-Luzern geschlagen geben musste.

Auf den HSC wartet dennoch eine grosse Knacknuss. Die Statistik der letzten fünf Aufeinandertreffen zeichnet ein klares Bild zugunsten der Ostschweizer: Aus Sicht von Suhr Aarau gab es zuletzt vier Niederlagen und nur ein Unentschieden, auf einen Sieg wartet der HSC seit 2023 vergeblich.

Gelingt den Aargauern vor heimischem Publikum der erhoffte Befreiungsschlag oder baut St. Gallen eine eindrückliche Serie gegen den HSC weiter aus?

Blick zeigt hier die Partie in Zusammenarbeit mit RED+ live im Stream.