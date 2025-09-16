Sarlos ist das nächste Handball-Talent aus der HSC-Schmiede

Mit 20 Jahren gehört Nikos Sarlos schon zu den erfolgreichsten Torschützen der Handball-Schweiz. Führt auch sein Weg von Suhr Aarau irgendwann nach Deutschland?

1/4 Treffsicher: Nikos Sarlos vom HSC Suhr Aarau. Foto: Benjamin Faes / freshfocus

Darum gehts HSC Suhr Aarau ist erfolgreichste Talentschmiede der Nati A

Vereinsphilosophie gibt jungen Spielern Chance, sich in NLA zu beweisen

Fünf von elf Schweizer Bundesliga-Handballern spielten früher für HSC Suhr Aarau

Christian Müller Redaktor Sport

Manuel Zehnder, Joël Willecke, Lukas Laube, Gian Attenhofer und Timothy Reichmuth – fünf der elf Schweizer Bundesliga-Handballer trugen vor ihrem Wechsel ins Ausland einmal das Trikot des HSC Suhr Aarau. Damit ist der HSC aktuell die erfolgreichste Talentschmiede der Nati A. Und mit Nikos Sarlos haben die Aargauer noch ein potenzielles Bundesliga-Talent auf Lager. Der 20-jährige Flügel war letzte Saison bereits drittbester Torschütze in der Nati A.

«Der HSC gibt den Jungen immer eine Chance, sich in der NLA zu beweisen. Das gehört zur Vereinsphilosophie», sagt Sarlos über das Erfolgsrezept in der Nachwuchsförderung. Diese Vereinsphilosophie ist teilweise auch den beschränkten finanziellen Mitteln geschuldet. Nichtsdestotrotz läuft offenbar vieles besser als bei anderen Schweizer Klubs mit ähnlichen Möglichkeiten.

Talentförderer Misha Kaufmann

«Der HSC hat sehr gute Nachwuchstrainer, die in regelmässigem Austausch mit dem Trainer und dem Sportchef der 1. Mannschaft sind» erklärt Sarlos. Er selber debütierte als 16-Jähriger unter dem heutigen Stuttgart-Trainer Misha Kaufmann in der Nati A. Der langjährige HSC-Coach Kaufmann hat so manchem seiner (Ex-)Spieler den Schritt nach Deutschland ermöglicht.

Ob auch Sarlos bald dazugehört, steht in den Sternen. Seine mittelfristige Zukunft heisst Kadetten Schaffhausen, für die er ab nächster Saison auflaufen wird. «Die Kadetten sind mit Abstand das erfolgreichste Team der letzten Jahre. Der Verein ist zudem sehr professionell geführt und hat grosse Ambitionen», sagt Sarlos über seinen Wechsel. Bezüglich Ausland-Ambitionen hält er sich bedeckt: «Man hat immer Träume. Was aber gilt, ist das Hier und Jetzt.» Dieses Hier und Jetzt bedeutet für Sarlos am Mittwochabend Nati A mit Suhr Aarau gegen Otmar. Das «Match of the Week» gibts ab 19 Uhr live bei Blick.