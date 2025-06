Grosse Ehre für Handballerin Mia Emmenegger. Das Schweizer Top-Talent wurde zur besten Nachwuchsspielerin in Europa gewählt.

Die Innerschweizerin Mia Emmenegger darf sich über die Auszeichnung zur besten Nachwuchsspielerin in Europa freuen. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Grosse Ehre für das Schweizer Toptalent Mia Emmenegger. Die 20-jährige Innerschweizerin erhält von der Europäischen Handball-Federation (EHF) die Auszeichnung zur europaweit besten Nachwuchsspielerin der vergangenen Saison.

Emmenegger blickt auf ein aufregendes erstes Handball-Jahr im Ausland zurück. Bis zum Konkurs im Januar stand die 1,61 m grosse Flügelspielerin bei Kristiansand in Norwegen unter Vertrag, danach wechselte sie zum dänischen Spitzenklub Esbjerg. Mit starken Auftritten war die 44-fache Schweizer Nationalspielerin massgeblich am Erreichen des 3. Platzes in der Champions League beteiligt.

Für Aufsehen sorgte sie besonders bei der Frauen-EM im Dezember in Basel und Wien, wo sie mit 30 Treffern glänzte und als beste Nachwuchsspielerin nominiert wurde.