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Sigrist wird von drei Schaffhausern umzingelt und trifft
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Sieg im ersten Plaoff-Final:Sigrist wird von drei Schaffhausern umzingelt und trifft

Duo liefert Hälte der Tore
Kriens-Luzern legt im Playoff-Final gegen Kadetten vor

Handball-Qualisieger Kadetten Schaffhausen unterliegen im ersten Finalspiel dem HC Kriens-Luzern mit 33:37. Bei den Innerschweizern sind zwei Top-Stars für mehr als die Hälfte der Tore verantwortlich.
Publiziert: 20:51 Uhr
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Luca Sigrist bejubelt den Auftaktsieg im Playoff-Final.
Foto: Benjamin Faes/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • HC Kriens-Luzern besiegt Kadetten Schaffhausen 37:33 zum Final-Auftakt
  • Luca Sigrist und Jerome Müller erzielen zusammen 19 Tore
  • Odinn Rikhardsson mit 9 Treffern bester Schütze der Munotstädter
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Cédric HeebRedaktor Sport

Zum Start in die Finalserie der Handball-Playoffs gibts direkt den ersten Paukenschlag: Der HC Kriens-Luzern setzt sich im ersten Duell gegen Qualisieger Kadetten Schaffhausen auswärts mit 37:33 durch.

Den Sieg haben die Innerschweizer keineswegs gestohlen. Denn während des gesamten Spiels liegen sie nur einmal hinten (3:4). Nati-Spieler Luca Sigrist (10 Treffer) und der Deutsche Jerome Müller sorgen für 19 Tore der Krienser und führen ihr Team zum Auftaktsieg. Bester Werfer auf der Seite der Munotstädter ist Odinn Rikhardsson mit neun Treffern.

Der Isländer und seine Kollegen sind nun am Mittwoch gefordert. In Kriens wollen sie die zweite Pleite verhindern, ansonsten stünden die Innerschweizer noch einen Sieg vom ersten Meistertitel entfernt.

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