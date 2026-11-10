Kann Suhr Aarau gegen die Kadetten überraschen?

Wenn die Kadetten Schaffhausen und Suhr Aarau am Mittwoch aufeinandertreffen, stehen beide Teams unter Zugzwang – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Auf dem Papier ist die Ausgangslage klar: Die Kadetten Schaffhausen sind im Heimspiel gegen den HSC Suhr Aarau Favorit. Während die Kadetten in zwölf Spielen nur einmal verloren haben, stehen die Aarauer nach elf Spielen erst bei sechs Punkten. Dazu ging das erste Saisonduell der beiden Teams Ende August mit 28:20 deutlich an den 15-fachen Schweizer Meister.

Allerdings: Trotz des guten Saisonstarts stehen die Kadetten kräftig unter Zugzwang. Bei einem Spiel weniger liegen sie einen Punkt hinter dem noch makellosen Leader Kriens-Luzern – einen weiteren Ausrutscher dürfen sich die Schaffhauser nicht leisten, wollen sie an den Zentralschweizern dranbleiben.

Nicht weniger gross ist allerdings der Druck auf Suhr Aarau, das im Kampf um die Playoff-Plätze ohnehin auf jeden Punkt angewiesen ist. Kann das Team von Petr Hrachovec in Schaffhausen über sich hinauswachsen und die Kadetten überraschen?

In Zusammenarbeit mit RED gibt es den «Match of the Week» der Quickline Handball League zwischen den Kadetten Schaffhausen und dem HSC Suhr Aarau am Mittwoch ab 19.15 Uhr hier live zu sehen.