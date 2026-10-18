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Kriens-Luzern – Suhr-Aarau 32:24
Krienser fahren einen ungefährdeten Heimsieg ein

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HC Kriens-Luzern – HSC Suhr-Aarau (32:24).
Publiziert: vor 2 Minuten
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