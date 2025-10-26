DE
FR
Abonnieren

BSV Bern – Wacker Thun 33:30
BSV zieht dank Heimsieg im Berner Derby an Wacker vorbei

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie BSV Bern – Wacker Thun (33:30).
Publiziert: vor 20 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen