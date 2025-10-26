DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Handball
QHL: Highlights der Partie BSV Bern – Wacker Thun (33:30)
BSV Bern – Wacker Thun 33:30
BSV zieht dank Heimsieg im Berner Derby an Wacker vorbei
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie BSV Bern – Wacker Thun (33:30).
Publiziert: vor 20 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen