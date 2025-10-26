DE
QHL: Die Highlights der Partie Luzern – Suhr Aarau (38:36)
Luzern – Suhr Aarau 38:36
Kriens dreht Pausenrückstand in Sieg
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HC Kriens-Luzern – HSC Suhr Aarau (38:36).
Publiziert: vor 21 Minuten
