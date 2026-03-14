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Handball
SPL: Die Highlights der Partie Brühl – Spono Eagles 23:21
Brühl – Spono Eagles 23:21
Brühlerinnen bringen knappen Heimsieg über die Zeit
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie LC Brühl Handball – Spono Eagles (23:21).
Publiziert: vor 8 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
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