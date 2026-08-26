Perfekter Start für Andy Schmid als Kriens-Trainer

Für Andy Schmid geht das Abenteuer Klub-Coach gut los. Schlecht beginnt dafür die Zeit von Lenny Rubin beim BSV Bern.

Erstes Spiel als Klubtrainer, erster Sieg: Andy Schmid startet mit einem 34:29 gegen Pfadi Winterthur in sein Amt als Coach von Kriens-Luzern. Der Meister, der mit vielen Neuzugängen zur Titelverteidigung antritt, tut sich in der ersten Halbzeit gegen die eingespielten Winterthurer noch schwer. Dann setzt sich die individuelle Klasse der Zentralschweizer aber durch.

Die Überraschung des ersten Spieltags gibts in Bern, wo St. Otmar St. Gallen mit 34:30 gegen den BSV und Star-Neuzugang Lenny Rubin gewinnt. In den restlichen Partien setzen sich die Favoriten durch: GC schlägt zu Hause Stäfa 39:33, die Kadetten Schaffhausen schlagen Suhr Aarau mit 28:20 und Wacker Thun bezwingt den RTV Basel mit 38:29.