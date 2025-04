Odinn Rikhardsson erzielt gegen Aarau sieben Tore. In der Halbfinal-Serie zeiht Schaffhausen auf 2:0 davon. Foto: TIL BUERGY

Darum gehts Kadetten Schaffhausen gewinnt zweites Spiel gegen Suhr Aarau mit 27:26

Suhr Aarau verpasst knapp den Ausgleich in den letzten Sekunden

Odinn Rikhardsson erzielt 7 Tore für Kadetten Schaffhausen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Kadetten Schaffhausen steht vor der neuerlichen Final-Qualifikation. In der Best-of-5-Serie gegen Suhr Aarau gewinnt der Titelverteidiger das zweite Spiel mit 27:26.

In der ausverkauften Schachenhalle hält der hoch motivierte Aussenseiter um Joël Willecke erneut sehr gut mit. Die vierte Verlängerung in Folge in diesen Playoffs verpasst Suhr Aarau nur knapp. In den letzten 15 Sekunden hat die Mannschaft von Trainer Aleksandar Stevic die Möglichkeit, mit einem letzten Angriff auszugleichen, verpasst aber den 27. Treffer.

Die Aufholjagd bleibt so unvollendet, eindrücklich sind die letzten zehn Minuten der Partie trotzdem. Nachdem die Kadetten mit ihrem isländischen Topskorer Odinn Rikhardsson (7 Tore) nur scheinbar vorentscheidend auf 25:18 davonziehen, legt der vor eigenem Publikum entfesselt aufspielende Gastgeber ein 8:2 hin.

Das dritte Duell in der Best-of-5-Serie findet am Samstag in Schaffhausen statt. Im anderen Halbfinal stehen sich der BSV Bern und Kriens-Luzern am Donnerstag zum zweiten Mal gegenüber. Den ersten Match haben die Berner auswärts gewonnen.