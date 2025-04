BSV Bern lanciert Halbfinal mit Paukenschlag

Kaspar Arn und der BSV Bern schaffen gegen Kriens-Luzern sogleich das Break. (Archiv) Foto: Urs Lindt/freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der BSV Bern startet mit einem Break in die Playoff-Halbfinals der Handball-NLA. Zum Auftakt gewinnen die Berner beim Qualifikationszweiten Kriens-Luzern 38:37.

Die Zentralschweizer führen im «Exil» in Sursee zu Beginn 4:2 und dann erst in der 56. Minute wieder mit 36:35. Dennoch lachen am Ende die Gäste. In der Schlussminute verpasst Luca Sigrist die Führung für Kriens-Luzern, auf der Gegenseite macht es Kaspar Arn besser und trifft zum Siegtor. Sigrist ist mit 19 Treffern dennoch mit Abstand Skorer, bei Arn ist es das erste Tor der Partie.

Damit gelingt dem BSV Bern gleich zum Auftakt der Serie auf drei Siege ein Paukenschlag. Der Qualifikationssieger Kadetten Schaffhausen beginnt seine Halbfinalserie gegen Suhr Aarau, das erst am Donnerstag auf dramatische Weise seinen Viertelfinal gewann, am Ostermontag.