Juan Castro Alvarez (l.) und Luka Maros bewahren die Kadetten Schaffhausen vor einem Fehlstart in die Playoff-Halbfinalserie gegen Suhr Aarau.

Die Kadetten Schaffhausen entgehen im Playoff-Halbfinal gegen Suhr Aarau einem Fehlstart. Der Titelhalter und Qualifikationssieger gewinnt das erste Spiel der Best-of-5-Serie 34:32 nach Verlängerung.

Die Kadetten, die im Viertelfinal gegen Wacker Thun makellos geblieben sind und mit zwei Spielen weniger in den Knochen in die Halbfinalserie gegen Suhr Aarau steigen, liegen mehr als eine Halbzeit lang im Rückstand und geben in den Schlusssekunden durch einen leichtfertigen Ballverlust einen Auftaktsieg nach regulärer Spielzeit aus der Hand. In der Verlängerung setzen sie sich schliesslich durch.

Juan Castro Alvarez und Luka Maros erzielen die Tore vom 32:32 zum 34:32. Mit seinen sieben Treffern ist Captain Maros auch der erfolgreichste Schütze der Partie für sein Team. «Wir sind froh über den Sieg, mehr nicht», meint Maros im Interview mit SRF. Sein Team habe unnötige Fehler im Angriff gemacht und die Tore zu einfach zugelassen. Das Spiel habe gezeigt, dass man auf dem Optimum spielen müsse, um sich in der Serie zu behaupten.

Das zweite Spiel des Duells zwischen dem Ersten und dem Fünften der Qualifikation folgt am Mittwoch (18.15 Uhr). Tags darauf steht Spiel 2 des zweiten Halbfinals zwischen dem BSV Bern und Kriens-Luzern auf dem Programm (19.15 Uhr).