Quali-Sieger Kadetten Schaffhausen gewinnt auch die erste Auswärtspartie in der Viertelfinal-Serie gegen GC Amicitia Zürich und stellt in der Serie auf 2:0. Entscheidend sind dabei zwei überragende Torhüter.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

49 Prozent: So hoch ist die durchschnittliche Abwehrquote der beiden Kadetten-Torhüter Moreno Car und Leon Bergmann im zweiten Spiel der Viertelfinal-Serie gegen GC Amicitia Zürich. Die Schlussmänner haben damit wie Elffach-Torschütze Odinn Rikhardsson grossen Anteil am souveränen 36:25-Sieg des Quali-Siegers in der Zürcher Saalsporthalle. Bereits zur Halbzeit hat er mit 20:15 in Führung gelegen.

2:30 GC – Schaffhausen 25:36: Kadetten-Welle überrollt Zürcher

Für die Kadetten ist es der zweite Sieg im zweiten Spiel der Serie. Nun bietet sich ihnen am kommenden Mittwoch vor eigenem Anhang die Möglichkeit, den Halbfinal-Einzug auf kürzestmöglichem Weg sicherzustellen.

Ebenfalls im Eilzugtempo unterwegs ist der HC Kriens-Luzern: Die Zentralschweizer, in der Hauptrunde das zweitbeste Team, lassen dem ersten Erfolg vom Mittwoch gegen den RTV Basel ein noch deutlicheres 41:29 in der Fremde folgen. Wie den Kadetten fehlt Kriens-Luzern damit nur noch ein Sieg für den Einzug in den Playoff-Halbfinal.

2:26 Basel – Kriens-Luzern 29:41: Nächstes Krienser Schützenfest