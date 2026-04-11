DE
FR
Abonnieren

Auch Kriens-Luzern gewinnt
Kadetten legen im Playoff-Viertelfinal nach

Quali-Sieger Kadetten Schaffhausen gewinnt auch die erste Auswärtspartie in der Viertelfinal-Serie gegen GC Amicitia Zürich und stellt in der Serie auf 2:0. Entscheidend sind dabei zwei überragende Torhüter.
Publiziert: vor 18 Minuten
Kommentieren
1/2
Steuert elf Tore zum Sieg der Kadetten bei: Odinn Rikhardsson.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

49 Prozent: So hoch ist die durchschnittliche Abwehrquote der beiden Kadetten-Torhüter Moreno Car und Leon Bergmann im zweiten Spiel der Viertelfinal-Serie gegen GC Amicitia Zürich. Die Schlussmänner haben damit wie Elffach-Torschütze Odinn Rikhardsson grossen Anteil am souveränen 36:25-Sieg des Quali-Siegers in der Zürcher Saalsporthalle. Bereits zur Halbzeit hat er mit 20:15 in Führung gelegen.

Kadetten-Welle überrollt Zürcher
2:30
GC – Schaffhausen 25:36:Kadetten-Welle überrollt Zürcher

Für die Kadetten ist es der zweite Sieg im zweiten Spiel der Serie. Nun bietet sich ihnen am kommenden Mittwoch vor eigenem Anhang die Möglichkeit, den Halbfinal-Einzug auf kürzestmöglichem Weg sicherzustellen.

Ebenfalls im Eilzugtempo unterwegs ist der HC Kriens-Luzern: Die Zentralschweizer, in der Hauptrunde das zweitbeste Team, lassen dem ersten Erfolg vom Mittwoch gegen den RTV Basel ein noch deutlicheres 41:29 in der Fremde folgen. Wie den Kadetten fehlt Kriens-Luzern damit nur noch ein Sieg für den Einzug in den Playoff-Halbfinal.

Nächstes Krienser Schützenfest
2:26
Basel – Kriens-Luzern 29:41:Nächstes Krienser Schützenfest
Handball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

Mehr Infos unter red.sport.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen