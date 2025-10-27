DE
Ab nächstem Sommer
Kadetten holen Nati-Goalie von Ligakonkurrent

Mathieu Seravalli wird im Sommer zu den Kadetten Schaffhausen stossen. Der Goalie unterzeichnet einen Zweijahresvertrag.
Mathieu Seravalli wechselt auf die kommende Saison hin zu den Kadetten Schaffhausen.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts

  • Kadetten Schaffhausen verpflichten Goalie Mathieu Seravalli ab Sommer 2026
  • Seravalli ersetzt den nach Nordmazedonien wechselnden Kristian Pilipovic
  • Der 21-Jährige absolvierte bereits 60 Spiele in der höchsten Liga
Die Kadetten Schaffhausen verpflichten ab Sommer 2026 den Goalie Mathieu Seravalli. Dieser unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis 2028, wie der Klub mitteilt.

Der 21-jährige Schweizer Nationalspieler spielt aktuell noch beim BSV Bern und absolvierte bereits 60 Spiele in der höchsten Schweizer Liga. Zudem wurde er in der vergangenen Saison Vizemeister, im Playoff-Final verlor Bern gegen die Kadetten.

Seravalli wird als Ersatz für den nach Nordmazedonien wechselnden Kristian Pilipovic zu den Kadetten geholt. Bis im Sommer wird Moreno Car aus Kroatien Pilipovic ersetzen.

