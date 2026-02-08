DE
QHL: Die Highlights der Partie Aarau – Kriens-Luzern (22:30)
Aarau – Kriens-Luzern 22:30
Souveräne Krienser geben sich in Aarau keine Blösse
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HSC Suhr-Aarau – HC Kriens-Luzern (22:30).
Publiziert: vor 5 Minuten
Handball-Highlights der QHL vom 7. & 8. Februar
2:34
Wacker Thun – Kadetten 34:31
Kadetten kassieren nach 19 Siegen erste Niederlage
2:18
Pfadi – Stäfa 35:26
Pfadi lässt in der zweiten Hälfte die Muskeln spielen
2:29
RTV Basel – St. Otmar 29:32
Goalie Björkman hext St. Otmar zum Sieg
2:27
GC Amicitia – BSV Bern 27:27
GC zündet spektakuläres Schlussfeuerwerk
