1/6 Breel Embolo wird neu von jener Agentur beraten, die auch Pep Guardiola zu ihren Klienten zählt.

Stefan Kreis Reporter Fussball

Als Jugendlicher hat Erdin Shaqiri in einer Fabrik Brillen montiert, um sich ein 500-fränkiges Trainingslager bei den FCB-Junioren leisten zu können. Knapp zwei Jahrzehnte später ist er finanziell ein gemachter Mann. Dank Bruder Xherdan und Breel Embolo. Zusammen generierte das Duo in den vergangenen Jahren über 120 (!) Millionen Franken an Ablösesummen. Immer am Kuchen beteiligt: die ESHA Sportmarketing GmbH.

Mittlerweile ist die nach Erdin Shaqiri benannte Agentur aber bloss noch ein unbedeutender Gast am internationalen Transfertisch. Weil die Karriere von Xherdan langsam, aber sicher zu Ende geht. Und weil Breel Embolo sich von seinem langjährigen Geschäftspartner getrennt hat.

Trennung keine Überraschung

Überraschend kommt das nicht. Zu negativ waren die Schlagzeilen in den vergangenen Jahren. Vor allem neben dem Platz sorgte Embolo für Wirbel. Während der Corona-Pandemie versteckt er sich nach einer illegalen Party in der Badewanne vor der Polizei. Dann verurteilt ihn ein Basler Gericht wegen Drohung, ein paar Monate später taucht er am Rande eines Prozesses gegen einen ehemaligen Hells Angel auf, weil er sich von diesem gefälschte Covid-Zertifikate hat besorgen lassen.

Nicht ohne Grund legte Nationaltrainer Murat Yakin seinem Schützling im März öffentlich nahe, dass der Monaco-Stürmer sein Umfeld überdenken solle: «Es geht darum, dass in seinem Privatleben mehr Ruhe einkehrt, damit er sich voll und ganz auf den Fussball konzentrieren kann.»

Mittlerweile wird der 27-Jährige von einer holländischen Top-Agentur unterstützt, die unter anderem Startrainer Pep Guardiola berät und Spieler wie ManUtd-Stürmer Rasmus Hojlund und Liverpool-Star Cody Gakpo zu ihren Klienten zählt.

Und Erdin Shaqiri? Der muss fürs Erste wieder etwas kleinere Brötchen backen. Nati-Spieler Remo Freuler und Sturm-Graz-Profi Grégory Wüthrich sind mittlerweile die wertvollsten Spieler der ESHA Sportmarketing GmbH.

