Titelverteidiger Europa baut den Vorsprung am Ryder Cup aus

Die Europäer sind weiter auf Kurs den Ryder Cup zu verteidigen. Sie bauen den Vorsprung gegenüber den Amerikanern am Vormittag des zweiten Tages aus.

1/2 Die Europäer um Rory McIlroy (r.) und Tommy Fleetwood bauen ihren Vorsprung am Ryder Cup aus. Foto: PGA of America via Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Titelverteidiger Europa dominiert weiter den 45. Ryder Cup vor den Toren von New York. Das Team um Nordirlands Golfstar Rory McIlroy baue die Führung im Kontinentalvergleich gegen die US-Auswahl auf 8,5:3,5 Punkte aus.

Die Europäer gewannen am zweiten Tag auf dem Black Course im Bethpage State Park auf Long Island drei der vier Vormittagsduelle beim grössten Teamwettbewerb im Golfsport. Am Nachmittag stehen erneut vier Team-Duelle auf dem Programm.

McIlroy und Tommy Fleetwood (England), Jon Rahm (Spanien) und Tyrrell Hatton (England) sowie Robert MacIntyre (Schottland) und Viktor Hovland (Norwegen) konnten ihre Matches gegen die Amerikaner für sich entscheiden. Einzig Bryson DeChambeau und Cameron Young holten einen Punkt für die Gastgeber.

Damit setzte die europäische Auswahl von Kapitän Luke Donald ihren Lauf vom Vortag fort. Am Eröffnungstag hatte das Team unter den Augen von US-Präsident und Hobby-Golfer Donald Trump eine 5,5:2,5-Führung erspielt. Vor zwei Jahren hatten die Europäer in Rom die Amerikaner klar mit 16,5:11,5 Punkten besiegt. Einen Sieg in den USA gab es für McIlroy und Co. zuletzt 2012.