Schweizer Golf-Talent mit Coup an der Juniorinnen-WM

Die Kinder von Ex-Tennis-Profi Ivo Heuberger sind auf gutem Weg, es ebenfalls in den Spitzensport zu schaffen – im Golf. In ihrem Alter gehören sie schon zu den Weltbesten: Mia Heuberger ist U12-Vizeweltmeisterin, ihr Bruder Alexander ist U9-Europameister.

1/11 In ihrem Element: Mia Heuberger gehört zu den grossen Golf-Talenten weltweit. Foto: STEFAN BOHRER

Darum gehts Golf-Geschwister Mia und Alexander Heuberger erzielen internationale Erfolge

Familienleben auf Karrieren der Kinder ausgerichtet, Vater Ivo war Tennis-Profi

Mia wurde U12-Vizeweltmeisterin, Alexander ist U9-Europameister

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Die weltbesten Teenager versammelt auf einem Golf-Platz in den USA – willkommen zu den Weltmeisterschaften für die nächste Generation. Mittendrin bei den «US Kids Golf World Teen Championships» in der Stadt Pinehurst: Mia Heuberger (12). Die Schweizerin landet unter 123 Mädchen nach einer Aufholjagd am zweiten und dritten Wettkampftag auf dem zweiten Rang, am Ende fehlt nur ein Schlag zur Siegerin. Mit diesem Coup darf sie sich nun U12-Vizeweltmeisterin nennen.

Doch schon vor dem Turnier gelten Heuberger und auch ihr jüngerer Bruder Alexander (9) als zwei der grössten Talente weltweit. Auch der Neunjährige schlug diese Saison bereits zu: An der U9-EM in Schottland besiegte er das ganze 55-Buben-Startfeld und gewann mit fünf Schlägen Vorsprung den EM-Titel.

Das Familienleben ist auf die Karrieren der Kids ausgerichtet

Ob die beiden einst auf den Profi-Touren spielen werden? In der Familie kennt man sich jedenfalls bereits bestens mit Spitzensport aus. Vater Ivo Heuberger (49) war jahrelang Tennis-Profi. Seine Kinder stehen zwar durchaus auch mal auf dem Tennisplatz. Aber Mia und Alexander haben sich nun doch ganz dem Spiel auf dem Green verschrieben. «Beim Tennis hat es bei mir nicht Klick gemacht. Sorry, Papa», sagt die Teenagerin letztes Jahr, als Blick die Golf-Familie im Training besucht.

Nun sagt der stolze Papa nach den jüngsten Erfolgen zu Blick: «Wir werden sie weiterhin nicht unter Druck setzen. Die Passion und die Fähigkeiten sind aber absolut vorhanden, um den Weg erfolgreich weiterzugehen. Auch die Datenanalysen der Schwünge sind vielversprechend.»

Der frühere Davis-Cup-Spieler und seine Frau Martha Dominguez, eine gebürtige US-Amerikanerin, haben das Familienleben längst nach den hoffnungsvollen Karrieren ihrer Kids ausgerichtet.

Das Handicap von Mia liegt mittlerweile bei plus 2,2, Alexander steht bei 8,2. Diesen Sommer zeigt das Duo auch an den Landesmeisterschaften ihr Können. Mia holte an den Junioren-SM im französischen Bossey nicht nur den U12-, sondern auch bereits den U14-Titel. Ihr Bruder schloss die SM in der U10-Kategorie als Zweiter ab.

Natürlich sind die beiden noch so jung, dass noch nicht absehbar ist, ob sie tatsächlich den Durchbruch schaffen werden. Aber Ivo Heuberger ist zuversichtlich: «Wenn sie gesund bleiben, ist vieles möglich.»