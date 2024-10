Kurz zusammengefasst Die Kinder von Ivo Heuberger sind Golf-Talente

Eltern begleiten sie als Caddies zu den Turnieren

Der Umgang mit Schläger und einem kleinen Ball liegt in der Familie. Aber nicht mit diesem Schläger und nicht mit diesem kleinen Ball – für die Kinder von Ex-Tennis-Profi Ivo Heuberger (48) ist nicht der gelbe Filzball der Kern ihres Sports, sondern der Golfball. Und auf dem Green sind Mia (11) und Alexander (8) Heuberger schon im jungen Alter so gut, dass sie dem Sport bereits viel Zeit und Leidenschaft widmen.

Zeit für einen Augenschein. Als Blick die Heubergers an einem der letzten richtig warmen September-Tagen auf dem Platz vom Golfclub Zürichsee im Kanton Schwyz trifft, trainieren die Kids fleissig. Das Talent ist unübersehbar. Alexander erklärt: «Golf spiele ich, seit ich zweieinhalb Jahre alt war, die ersten Turniere kamen dann mit fünf.»

Mittlerweile gehören die Geschwister gar weltweit zu den grössten Golf-Talenten. Der Achtjährige ist amtierender Vize-Weltmeister in seiner Altersklasse, seine Schwester holte am selben WM-Turnier Rang 6. Beide gewinnen regelmässig internationale Turniere wie die Irish Open US Kids International oder das German Open US Kids International. Natürlich sind die beiden noch so jung, dass nicht absehbar ist, ob sie es einst auf die grossen Profi-Touren schaffen werden. Auch wenn sie schon jetzt fast ein Profi-Leben führen.

Ivo Heuberger sagt: «Unser Familienleben hat sich in den letzten zwei Jahren stark verändert. Die Freizeit von uns Eltern wird jetzt nach den Kindern ausgerichtet.» Der Ex-Tennis-Profi und seine Frau Martha Dominguez reisen mit den Kids an die Turniere für den ambitionierten Nachwuchs. In diesem jungen Alter der Spieler ist sowieso vorgeschrieben, dass die Eltern dabei sein müssen. Im Gegensatz zu anderen Sportarten hat Golf aber die Eigenschaft, dass sich die Eltern aktiv beteiligen können – als Caddys. Tochter Mia lacht und sagt: «Mami und Papi sind die besten Caddys!»

Doch für die Eltern ist es alles andere als eine Pflicht. Sie fiebern mit ihren talentierten Kindern enorm mit, Ivo Heuberger ergänzt: «Wenn wir an Orte wie Venedig reisen und Turniere spielen, sind das für uns auch Ferien, wo wir alle gemeinsam als Familie eine schöne Zeit erleben dürfen.»

Die Schule reist auch mit. Wegen der sich anbahnenden Golf-Karrieren gibts für die Kinder Homeschooling. Am Vormittag wird gelernt, am Nachmittag gehts an sechs Tagen die Woche zum Golf-Training. Und auch der Klavierunterricht findet noch Platz.

Am Akzent der beiden Kinder ist unüberhörbar, dass die Familie teilweise in den USA, der Heimat der Mutter, lebt. Die Sommermonate leben sie mehrheitlich in der Schweiz, die Wintermonate in Florida. Mia sagt: «Ich mag beide Orte. Ich mag die Schweiz im Sommer, dann ist es hier schön warm. In Florida ist es dann richtig heiss, im Winter hingegen ist es angenehm. Ich mag aber auch Skifahren im Winter in der Schweiz.»

Skifahren, Golf und Tennis – die Kinder beherrschen alle drei Disziplinen. Vater Heuberger erklärt: «Mir war wichtig, dass sie diese drei Sportarten erlernen, weil man sie das ganze Leben betreiben kann. Es hat sich denn herausgestellt, dass Tennis bei Mia nicht die grosse Passion war.» Sie sagt: «Beim Tennis hat es bei mir nicht Klick gemacht. Sorry, Papa!» Beim Golf hingegen wird das Talent bald sichtbar.

Der Vater, früher regelmässig für die Schweiz im Davis-Cup im Einsatz, schildert, dass ihm sein Knowhow aus dem Spitzensport dennoch hilft, auch wenn Mia und Alexander nicht seinen Sport gewählt haben: «Im Tennis habe ich alle Arten von Karrieren miterlebt und habe gesehen, was es braucht. Klar ist: Die Gesundheit muss mitspielen. Ich bin überzeugt, dass sie es beide sehr weit schaffen können.»