Chiara Tamburlini schafft in Seoul ihr bestes Saisonergebnis auf der Ladies European Tour.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Tamburlini erreicht beim Turnier in Südkoreas Hauptstadt das beste Saisonergebnis. Rang 2 sichert sich die Ostschweizerin, die im vergangenen Jahr drei Turniere auf dieser Stufe gewonnen hat, mit dem Gesamtskore von minus 5, zwei Schläge hinter der einheimischen Favoritin Kim Hyo-Joo.

Nach einer Auftaktrunde von 75 Schlägen (plus 3) steigert sich Tamburlini übers Wochenende deutlich und spielt zwei Runden mit jeweils minus 4. Damit zwang sie die Weltnummer 8 auf den letzten neun Löchern des Turniers zu einer starken Schlussleistung (minus 3).

Dank dieser hervorragenden Leistung und ihrem vierten Top-10-Resultat in dieser Saison klettert die Spielerin aus Niederbüren auf Rang 5 der Order of Merit der Ladies European Tour. Auch in der Weltrangliste, die am Montagnachmittag aktualisiert wird, dürfte sie einen Sprung nach vorne machen.