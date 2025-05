Zuger: Auftakt nach Mass für Reichmuth

1. Gang – Joel Kessler und Christoph Waser bestreiten die erste Spitzenpaarung in Neuheim. Sie dauert gut drei Minuten, dann setzt sich Waser durch. Bisschen länger im Einsatz steht Noe van Messel. Vor zwei Jahren hat der 23-Jährige sensationell das Zuger Kantonale gewonnen. Nach Hälfte der Gangdauer hat er Marco Fankhauser nach einem Kurz am Boden, kann ihn dort festnageln. Fankhauser wehrt sich eine Weile nach Kräften, kann sich aus dieser misslichen Lage aber nicht mehr befreien. Van Messel startet mit einem Sieg ins Fest.

Nach knapp vier Minuten greift Jonas Burch ins Kreuz von Christian Bucher. So kontert der Eidgenosse den gegnerischen Angriff und holt sich den Sieg. Urs Doppmann greift gegen Matthias Herger an, dieser kontert und setzt sich mit Nachdrücken am Boden durch.

Reichmuth (oben) setzt sich gegen Rohrer durch. Foto: Screenshot

Mehr Mühe bekundet Marcel Bieri. Gegen Stefan Ettlin findet er einfach nicht das richtige Rezept, um gefährliche Angriffe zu lancieren. Erst in der letzten halben Minute kommt Bieri zweimal mit einem wuchtigen Zug dem Sieg nahe. Aber Ettlin kann sich ausdrehen. Das Duell endet gestellt. Einen Auftakt nach Mass gibts für Pirmin Reichmuth. Ohne Vorbereitungsfest in den Beinen geht er hier an den Start. Und braucht für die Maximalnote gegen Ueli Rohrer nur anderthalb Minuten.