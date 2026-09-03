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Zu Celtic Glasgow
Ex-Nati-Verteidiger zieht es auf die Insel

Ex-Nati-Spieler Jordan Lotomba wechselt von Feyenoord Rotterdam zu Celtic Glasgow. Der 27-Jährige unterschreibt beim schottischen Meister einen Vertrag bis Saisonende.
Publiziert: vor 57 Minuten
|
Aktualisiert: vor 41 Minuten
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Jordan Lotomba wechselt nach zwei Saisons bei Feyenoord Rotterdam auf die Insel in die Scottish Premiership.
Foto: Icon Sport via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Jordan Lotomba wechselt zu Celtic Glasgow.
  • Der Rechtsverteidiger unterschreibt einen Vertag bis Ende Saison.
  • Bereits am Samstag könnte der Ex-Nati-Spieler zum Einsatz kommen.
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Nach zwei Saisons beim holländischen Traditionsklub Feyenoord Rotterdam wechselt Ex-Nati-Verteidiger Jordan Lotomba (27) auf die Insel in die Scottish Premiership zu Celtic Glasgow. 

Der 27-Jährige unterschreibt per sofort einen Vertrag bis Ende Saison beim schottischen Rekordmeister. Für Celtic war eine Verpflichtung auf der Rechtsverteidigerposition essenziell, da Stammspieler Alistair Johnston noch bis Ende Oktober aufgrund einer Oberschenkelverletzung ausfällt. Lotomba soll die Lücke nun umgehend schliessen.

Trainer Martin O'Neill (74) äussert sich in einer Medienmitteilung erfreut über den Neuzugang: «Lotomba ist vielseitig einsetzbar, kann auf beiden Seiten des Spielfelds spielen und geht sehr sicher mit dem Ball um.» Bereits am Samstag könnte Lotomba sein Debüt im Celtic-Trikot geben.

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