Traum-Freistoss leitet klaren England-Sieg ein

England gewinnt unter Thomas Tuchels mühelos mit 3:0 gegen Lettland im Wembley-Stadion. Reece James, Harry Kane und Eberechi Eze treffen für die Three Lions, die das Spiel von Anfang an dominieren.

1/5 Darf sich feiern lassen: Harry Kane. Trifft an diesem Abend zum 71. Mal für England. Foto: Offside via Getty Images

In einem erneut dominanten Auftritt gewinnt England unter Thomas Tuchels Leitung mühelos mit 3:0 gegen Lettland im Wembley-Stadion, das mit 80'000 Zuschauenden gefüllt ist. Von Beginn an bestimmen die Three Lions das Geschehen, haben viel Ballbesitz und setzen Lettland mit Flanken und Distanzschüssen unter Druck. Einzig ein Missverständnis in der englischen Defensive bietet den Gästen eine unverhoffte Chance zur Führung, die jedoch ungenutzt bleibt. Das erlösende 1:0 fällt nach einer knappen halben Stunde durch einen meisterhaften Freistoss von Reece James, bei dem der lettische Torhüter keine Abwehrchance hat.

Auch in der zweiten Halbzeit ändert sich am Spielverlauf wenig. England behält die Kontrolle und erarbeitet sich weitere Gelegenheiten. Harry Kane sorgt schliesslich nach einer sehenswerten Kombination und einer starken Vorlage von Declan Rice für das 2:0. Die Letten, die sich gegen die überlegene englische Mannschaft kaum noch wehren können, wirken zunehmend erschöpft. Eberechi Eze markiert das 3:0, indem er gleich mehrere Verteidiger ausspielt und den Ball, noch von einem Gegner abgefälscht, ins Netz drückt.

Zum Schluss wird das Spiel ruhiger. England lässt Lettland mehr Raum, ohne jedoch Gefahr zu laufen, den Vorsprung noch zu verspielen. Die Partie endet verdient mit 3:0. Tuchels Start mit England ist somit perfekt: zwei Siege in zwei Spielen – und die Mission WM-Qualifikation ist erfolgreich lanciert.