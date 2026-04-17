DE
FR
Abonnieren

Zwei Monate vor WM-Endrunde
Saudi-Arabien entlässt Nationaltrainer Renard

Weniger als zwei Monate vor dem Start der WM in Nordamerika muss Hervé Renard seinen Posten als Nationaltrainer bei Saudi-Arabien räumen. Dem Franzosen wird somit eine dritte WM-Teilnahme als Trainer in Serie verwehrt.
Publiziert: vor 23 Minuten
Kommentieren
1/2
Der saudische Fussballverband entlässt Hervé Renard.
Foto: AFP
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Hervé Renard (57) ist nicht mehr Nationaltrainer von Saudi-Arabien. Dies erzählt der Franzose gegenüber der Nachrichtenagentur AFP gleich selbst. Eine offizielle Mitteilung des saudischen Verbands lässt noch auf sich warten.

Damit endet Renards zweite Amtszeit in der Wüste nach eineinhalb Jahren vorzeitig. Dies trotz erfolgreicher WM-Quali: Im Oktober haben sich die grünen Falken das Ticket für die Endrunde in Nordamerika gesichert – zum zweiten Mal unter Renard, nachdem dieser die Mannschaft an der WM 2022 in Katar betreut und sie unter anderem zu einem überraschenden 2:1-Sieg gegen den späteren Weltmeister Argentinien geführt hat.

Dazwischen hat der zweifache Afrikacup-Sieger (mit Sambia und der Elfenbeinküste), der schon 2018 als Trainer von Marokko an der WM teilgenommen hat, den saudischen Fussballverband verlassen, um als Trainer des französischen Frauen-Nationalteams anzuheuern. An der WM 2023 und Olympia 2024 schied er mit «Les Bleues» jeweils im Viertelfinal aus. Kurz darauf erfolgte seine Rückkehr nach Saudi-Arabien, wo ihm eine dritte WM-Endrunde als Trainer nun aber verwehrt bleibt.

Favorit auf Renards Nachfolge ist gemäss Medienberichten Georgios Donis. Der 56-jährige Grieche trainiert aktuell Al-Khaleej aus der höchsten saudischen Spielklasse.

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026