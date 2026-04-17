Weniger als zwei Monate vor dem Start der WM in Nordamerika muss Hervé Renard seinen Posten als Nationaltrainer bei Saudi-Arabien räumen. Dem Franzosen wird somit eine dritte WM-Teilnahme als Trainer in Serie verwehrt.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Hervé Renard (57) ist nicht mehr Nationaltrainer von Saudi-Arabien. Dies erzählt der Franzose gegenüber der Nachrichtenagentur AFP gleich selbst. Eine offizielle Mitteilung des saudischen Verbands lässt noch auf sich warten.

Damit endet Renards zweite Amtszeit in der Wüste nach eineinhalb Jahren vorzeitig. Dies trotz erfolgreicher WM-Quali: Im Oktober haben sich die grünen Falken das Ticket für die Endrunde in Nordamerika gesichert – zum zweiten Mal unter Renard, nachdem dieser die Mannschaft an der WM 2022 in Katar betreut und sie unter anderem zu einem überraschenden 2:1-Sieg gegen den späteren Weltmeister Argentinien geführt hat.

Dazwischen hat der zweifache Afrikacup-Sieger (mit Sambia und der Elfenbeinküste), der schon 2018 als Trainer von Marokko an der WM teilgenommen hat, den saudischen Fussballverband verlassen, um als Trainer des französischen Frauen-Nationalteams anzuheuern. An der WM 2023 und Olympia 2024 schied er mit «Les Bleues» jeweils im Viertelfinal aus. Kurz darauf erfolgte seine Rückkehr nach Saudi-Arabien, wo ihm eine dritte WM-Endrunde als Trainer nun aber verwehrt bleibt.

Favorit auf Renards Nachfolge ist gemäss Medienberichten Georgios Donis. Der 56-jährige Grieche trainiert aktuell Al-Khaleej aus der höchsten saudischen Spielklasse.