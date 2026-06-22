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«Muss schauen, dass man mental nicht ausbrennt»
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Schärer vor WM-Premiere:«Muss schauen, dass man mental nicht ausbrennt»

Zum ersten Mal seit 2010
Die Schweiz stellt wieder Schiedsrichter an der WM-Endrunde

Mit Sandro Schärer ist die Schweiz zum ersten Mal seit 2010 auch wieder bei den Schiedsrichtern an einer WM-Endrunde vertreten. Zuvor stellte die Schweiz stets Schiedsrichter – und sorgte damit auch für viele Kontroversen.
Publiziert: vor 50 Minuten
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Mit Sandro Schärer stellt die Schweiz zum ersten Mal seit 2010 wieder einen WM-Schiedsrichter.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Sandro Schärer (38) leitet WM-Spiele 2026 in Kanada, Mexiko, USA
  • Erstmals seit 2010 wieder Schweizer Schiedsrichter bei einer WM-Endrunde
  • Schweiz stellte seit 1950 immer wieder Schiedsrichter, auch bei Finalspielen
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Sandro Schärer (38) lebt derzeit den Traum eines jeden Schiedsrichters. Der derzeit beste Schweizer Spielleiter hat ein Aufgebot für die WM in Kanada, Mexiko und den USA erhalten. Mit ihm sind auch Fedayi San (43) als VAR und Stéphane de Almeida (38) als Reserve-Linienrichter vor Ort dabei. Damit stellt die Schweiz zum ersten Mal seit 2010 wieder Unparteiische an einer WM-Endrunde.

Als letztem Schweizer wurde diese Ehre Massimo Busacca zuteil. Der mittlerweile 57-Jährige wurde zwischen 2005 bis 2010 sechsmal in Folge als Schweizer Schiedsrichter des Jahres ausgezeichnet. 2010 stand er beim Gruppenspiel zwischen Gastgeber Südafrika und Uruguay auf dem Feld. An der WM in Deutschland 2006 durfte er nebst zwei Gruppenspielen auch den Achtelfinal zwischen Argentinien und Mexiko leiten. Seit seinem Rücktritt 2011 ist er operativer Direktor der Fifa-Schiedsrichterabteilung.

Wembley-Tor und Bestechungsvorwürfe

Doch auch in der Vergangenheit stellte die Schweiz immer wieder Schiedsrichter. Zwischen 1950 und 2010 wurde immer mindestens ein Schweizer mit der Spielleitung beauftragt. Für den legendärsten Moment dürfte Gottfried «Godi» Dienst (†78) gesorgt haben. Der Pöstler pfiff den WM-Final 1966 zwischen England und Deutschland und hiess den vermeintlichen Treffer zum 3:2 der Engländer gut. Die Briten sicherten sich dank des «Wembley-Tors» den bisher einzigen WM-Titel.

Ebenfalls in die Geschichtsbücher ging Kurt Röthlisberger (75) ein – allerdings aus anderen Gründen. 1990 und 1994 leitete der Bezirksschullehrer insgesamt fünf Partien. Seine Schiedsrichterkarriere nahm aber ein abruptes und unrühmliches Ende. So wurde Röthlisberger vom europäischen Fussballverband Uefa des Bestechungsversuchs für schuldig befunden und daraufhin lebenslang gesperrt.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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